"Доходило до слез": Наzима рассказала, как отражается гастрольная жизнь на ее дочери

Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

Певица Наzима рассказала, как ее маленькая дочь Амелия реагирует на разлуку с мамой из-за ее концертов. По словам артистки, порой перед полетами дело доходит до слез, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Наzима призналась, что ее ребенку тяжело дается гастрольная жизнь мамы.

"Каждый концерт - это вопросы про то, почему я снова улетаю. Иногда доходило до слез, но чем старше, тем легче. Бывало, она говорила: "Дай позвонить Паше, чтобы он отпустил тебя с концертов быстро". Я не устаю разговаривать с ней на эту тему. Объясняю и договариваюсь. Завтра должна привезти колечки", - пояснила певица.

Story Наzимы. Скрин: instagram.com/13nazima

Звезда также поделилась новым образом в черном платье с белыми рукавами-фонариками, открывающем ее плечи декольте. Фанаты по достоинству оценили внешность и наряд Наzимы.

"Образ просто очешуенный. Красотка. Как и всегда. Шикарна", "Какая куколка", "Оказывается, бывает, когда теряешь слова от красоты, уау просто", "Шикарная, очень красивая, естественная красота своя", "Прекрасно выглядите", "Обворожительная красота", "Да тут и слов не надо, одни глаза нужны", - выразили свое восхищение поклонники отечественной певицы.

Напомним, ранее стало известно, что Наzима, проживающая и работающая в Москве, решила временно вернуться в Алматы для смены обстановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1969192-dohodilo-do-slez-nazima-rasskazala-kak-otrazhaetsya-gastrolnaya-zhizn-na-ee-docheri/