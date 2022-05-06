"Не терпите, думая, что стыдно": Ляйля Султанкызы подняла тему бытового насилия

Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы затронула актуальную тему бытового насилия. Она обратилась к матерям мальчиков, отметив, что воспитывать уважение к женщинам нужно сызмальства, передает NUR.KZ.

Ляйля Султанкызы призвала женщин не терпеть издевательств домашних тиранов.

"Я дала себе слово, что не буду читать негативные новости. Очень стараюсь, но этого, как оказалось, не избежать. Раз Бог дал сердце и глаза, все равно нет-нет да прочитаешь, а после задумываешься, переживаешь, не находишь себе места.

Никак не могу забыть про жуткое убийство женщины в Туркестанской области, которое произошло на днях. Четверо детей остались сиротами. Как случилось, что ей не смогли помочь вовремя?

Дорогие мои сестренки, если вы собираетесь замуж, то старайтесь не совершить ошибку. Дорогие сестры, не терпите все, думая, что стыдно.

Дорогие мамы, пожалуйста, учите своих мальчиков сызмальства уважать слабый пол. Дорогие бабушки, делитесь своей мудростью с молодыми, не закрывайте глаза на происходящее", - написала Ляйля.

Подписчики согласились с мнением телеведущей.

"Ты права, доченька", "У нас всегда говорят, что женщина заслужила побои своим языком", "Все мы об этом думаем, сердце болит", "Боишься такого, дочь растет", "Во многих случаях мужчину подстрекают родные, мол, иди, разберись с женой", "Правильно вы говорите, сколько женщин страдает от тиранов", - отметили они.

Напомним, многодетную мать убили в Туркестанской области. Главный подозреваемый в деле - ее муж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968397-ne-terpite-dumaya-chto-stydno-lyaylya-sultankyzy-podnyala-temu-bytovogo-nasiliya/