Многодетную мать убили в Туркестанской области. Главный подозреваемый - ее муж (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многодетную мать убили в Туркестанской области. Главный подозреваемый в деле - ее муж. Родные убитой рассказывают, что мужчина часто избивал супругу, передает Otyrar.kz.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что трагедия случилась еще 29 апреля. В полицию обратилась несовершеннолетняя дочь семейной пары.

"Данный факт зарегистрировали в Ордабасинском РОП по статье 99 УК РК "Убийство". Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизы. Подозреваемый признался в содеянном.

Следствием проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в правоохранительных органах.

В полиции также добавили, что подозреваемый - житель Ордабасинского района, на профилактическом учете в отделе полиции не состоял.

Каких-либо заявлений или жалоб на шум от соседей или родственников до этого дня не поступало.

Пара воспитывала четверых детей. Их обещали взять под опеку родители обоих супругов. С ними встретились представители акимата и руководство отдела полиции.

Отмечается, что детям оказана психологическая помощь. По некоторым данным, мужчина убил свою жену на глазах у детей.

Между тем родные убитой женщины рассказали подробности трагедии телеканалу КТК.

По их словам, за 15 лет совместной жизни супруги много скандалили.

"Он заливал ей коньяк в рот. Потом эту же пустую бутылку разбил об голову моей дочери. За волосы таскал из дома в баню. На голове волос не осталось. У нее сломаны зубы. Он прыгал на ней: у нее все внутренности повреждены, ребра сломаны", - рассказывает мама убитой.

По ее словам, зятя могла разозлить любая мелочь. Свой скверный характер 43-летний мужчина оправдывал увлечением алкоголем и наркотиками. 37-летняя женщина всегда ходила с синяками, но терпела побои ради детей.

В тот страшный день старшая дочь звонила в полицию четыре раза, девочка умоляла спасти мать. Но помощь прибыла только спустя 40 минут. Женщина скончалась до приезда скорой.

Без матери остались два мальчика и две девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967877-mnogodetnuyu-mat-ubili-v-turkestanskoy-oblasti-glavnyy-podozrevaemyy-ee-muzh-video/