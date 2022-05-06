"Бонусом досталось его чувство юмора": Жания Джуринская рассказала о своем муже

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото : instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская рассказала о том, каких принципов придерживалась при выборе спутника жизни. По мнению Жании, мужчина прежде всего должен быть порядочным, передает NUR.KZ.

Жания посвятила новый пост своему мужу. Она отметила, что Данияр Хизметов из тех, кто никогда не предаст и не обманет.

"Я еще тот подарок. Первое, на что я всегда обращаю внимание, так это насколько человек порядочен, и это было моим основным критерием при выборе супруга. Богатый, красивый, умный - это, конечно, хорошо, но если в нем этого качества нет, то жди сюрпризы.

Порядочный сказал - сделал, не предаст, не бросит, не солжет, не нагрубит, не обманет, потому что совесть замучает, потому что порядочен.

Именно эта черта характера стала для меня показателем у Данияра (просто не способен на обман и подлость), и бонусом досталось его отличное чувство юмора, которое сглаживает различные ситуации и делает ярче быт", - написала Жания в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики отметили, что Жания и Данияр - прекрасная пара.

"Ой, классно как!", "Согласна на сто процентов", "Шикарные фото", "Ты же беременна, пожалуйста, не надо пока не родишь этих фотосессий, береги себя", "Красивая пара", "Всегда модная", "Такие классные, красивые и дерзкие", - оставили они свои комментарии.

Мы писали ранее, что беременная Жания Джуринская рассказала о своем состоянии.

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото : instagram.com/djurinskaya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968294-bonusom-dostalos-ego-chuvstvo-yumora-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-o-svoem-muzhe/