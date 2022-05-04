"Боролась за жизнь": беременная Жания Джуринская поведала о своем состоянии

Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская рассказала о том, как протекает ее беременность. Она пожаловалась на резкие скачки артериального давления. Но все же будущая мама старается запечатлеть свое "интересное положение", участвуя в красивых фотосессиях, передает NUR.KZ.

Актриса поделилась новым фотосетом в Instagram, который вызвал восторг ее подписчиков.

"И никто ведь даже представить себе не может, что буквально за полтора часа до этой фотосессии я ехала в такси в полумертвом состоянии и боролась за жизнь (давление скачет, жесть), что аж отключалась, и все равно ведь собралась и поехала, чтобы запечатлеть себя с животиком", - написала Жания (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса отмечает, что восхищается силой духа женщин.

"Для меня каждая женщина - это загадка. Непредсказуемая, странная, восхищающая и настораживающая одновременно, не знаешь, что от них ждать, но то, что они удивительные и сильные - факт.

К примеру, моя мама, чувствуя, что у нее отходят воды, почему-то решила, что это то самое время прогуляться с папой с вокзала до роддома, причем это зима.

Моя Дана Есееева, когда начинались ее схватки, стояла выбирала ламинат, а дальше она поехала в кафешку с девочками поесть, ибо очень этого хотелось", - рассказала будущая мама.

Подписчики отметили, что Жания в "интересном положении" стала еще краше.

"Какая ты!", "Жаным", "Фантастика", "Огонь", "Ну что за красота!", "Беременная женщина - самая красивая женщина", "Фотографии шикарные", "Как мулаточка", "Шикарная беременяшка", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967982-borolas-za-zhizn-beremennaya-zhaniya-dzhurinskaya-povedala-o-svoem-sostoyanii/