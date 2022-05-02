"Мы играем в классику": Димаш показал, как проводит время с друзьями (видео)

Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген показал подписчикам, как иногда проводит время с друзьями. Артист оказался умелым игроком в Counter-Strike.

В своем Instagram Димаш опубликовал короткое видео из компьютерного клуба.

"Обычно не делюсь кадрами из своей жизни, но сегодня решил показать, как мы с друзьями играем в Counter-Strike. Мы старые ребята, поэтому мы играем в классику - 1.6", - написал Кудайберген.

Димаш показал, что с друзьями для матча они выбрали классическую карту "de_dust2". Также можно заметить, что игрок с ником Dimash является самым результативным в своей команде.

Подписчики оценили выбор Димаша, а некоторые даже предложили поиграть в шутер вместе.

"Наши мальчики отдыхают после европейского турне! Молодцы! С любовью из Германии!", "Привет, старички! Спасибо, что поделился, Димаш! Тебе, конечно, победы желаю", "Ты не такой уж и старый", - писали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967667-my-igraem-v-klassiku-dimash-pokazal-kak-provodit-vremya-s-druzyami-video/