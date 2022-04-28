Шахизада отметила день рождения в кругу друзей, устроив ауызашар

Шахизада. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада отметила свой день рождения в кругу звездных друзей и коллег, устроив ауызашар в ресторане. Кадрами с празднования поделились в Сети ее гости, еще раз поздравив именинницу, передает NUR.KZ.

Поздравить виновницу торжества пришли ее коллеги - Канат и Айткуль Кудайбергеновы, Бота Бейсенова, Ильяс Байбосынов и другие. Поскольку день рождения певицы в этом году совпал с празднованием священного Рамазана, Шахизада устроила ауызашар для постящихся.

На страничке супругов Кудайбергеновых в Instagram появилось видео с праздничного вечера.

"С днем рождения, Шахизада! Пусть твои молитвы будут услышаны Всевышним", - отметили они.

Гости весело провели время, зажигательно танцуя под музыку. А сама именинница выглядела просто превосходно, собрав комплименты гостей.

Поздравила именинницу на своей страничке также певица и актриса Бота Бейсенова, которая была в числе приглашенных.

"Дорогая Шахизада, поздравляю вас с днем рождения! Я желаю вам всего самого наилучшего. Вы для меня навсегда останетесь символом молодости. Вечер прошел замечательно. Цветите и радуйте нас своим красивым голосом и дальше", - написала она.

Напомним, в прошлом году Шахизада снова вышла замуж. Певица заключила со своим избранником "неке". После счастливые молодожены улетели на отдых в Турцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967282-shahizada-otmetila-den-rozhdeniya-v-krugu-druzey-ustroiv-auyzashar/