"Мысленно обнимать его душу": Ерден Телемисов вспомнил о неповторимом Батырхане Шукенове

Батырхан Шукенов и Ерден Телемисов. Фото: instagram.com/erden_telemisov

Семь лет назад в этот день, 28 апреля, не стало талантливого казахстанского певца и композитора Батырхана Шукенова. Актер Ерден Телемисов вспомнил о том, каким замечательным человеком и отзывчивым другом был Батырхан, передает NUR.KZ.

Ерден Телемисов рассказал, как прошла одна из теплых встреч с Батырханом.

"Я тогда только начинал сниматься. Пришел на съемочную площадку пораньше. Снимали в тот день в ресторане через дорогу от театра оперы и балета имени Абая.

Киношники уже были на месте, заносили и устанавливали оборудование, а я стеснительно стоял неподалеку, ожидая, что ко мне подойдут. Ребята бросали на меня взгляды, но не подходили.

"Ердеша, ну здравствуй, дорогой! Ты что здесь делаешь?" - услышал я из-за спины. Я обернулся и увидел его - нашего Батыра. Он, улыбаясь, шел ко мне навстречу вместе с Арманом Мурзагалиевым. Мы обнялись. Знакомы мы были еще со времен третьего "Суперстар КЗ.

"Да вот, пытаюсь стать актером", - сказал я. "А мы идем на студию", - сказал Батыр. Мы поболтали, посмеялись и они ушли", - рассказал Ерден в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Телемисов отметил, что сразу же после ухода Батырхана к нему подошли ребята со съемочной группы.

"А вы что, дружите с Батырханом? А вы у нас будете сниматься? Это классно. Проходите, вы точно непростой человек. Сам Батыр вас знает!

В тот день все относились ко мне по-особенному. Сегодня ровно семь лет, как нас покинул Батыр. И я весь день буду слушать его песни и вспоминать этого неповторимого человека. Мысленно обнимать его душу", - завершил свой трогательный рассказ Ерден.

Подписчики отметили, что Батырхан Шукенов навсегда остался в их памяти.

"Великий был музыкант", "Скорбим и помним", "Я с вами буду слушать его песни и вспоминать Батыра - светлого человека", "Чудесный голос", "Помню, как узнала о его смерти. И не могла поверить, казалось, что это шутка, а потом два дня без остановки слушала все песни", "Мы всегда слушаем музыку и песни этого выдающегося человека. Талантище", "Светлая память", - написали они.

Заслуженный деятель искусств Казахстана, один из основателей популярной группы "А'Студио" Батырхан Шукенов - один из выдающихся отечественных музыкантов.

Песни в его исполнении - "Джулия", "Белая река", "Нелюбимая", "Отан ана" и многие другие - очень полюбились слушателям. Батырхан Шукенов скоропостижно скончался 28 апреля 2015 года на 53-м году жизни в своей московской квартире. 18 мая этого года ему исполнилось бы 60 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1967247-myslenno-obnimat-ego-dushu-erden-telemisov-vspomnil-o-nepovtorimom-batyrhane-shukenove/