"Займитесь собой": Рано Умарова призналась, почему не любит непрошеные советы

Рано Умарова. Фото : instagram.com/ranosha_umarova

Певица Рано Умарова призналась, что порой в соцсети ей приходится блокировать людей, надоедающих с непрошеными советами. Как отметила она, такие "советчики" вовсе не хотят помочь, ими движут совсем другие мотивы, передает NUR.KZ.

"Недавно заблокировала одну девушку в директе, потому что она давала мне советы, которые я не просила. Она искренне недоумевала, почему я прошу ее не вмешиваться в то, что я пишу. Решила написать пост про это и объяснить, почему я ее заблокировала.

Как только человек вклинивается в пространство другого с непрошеным советом, он автоматически ставит оппонента в "позицию ребенка", и тогда это уже не совет, а замечание. Указание на ошибку, будто вы делаете, что-то не так и глупее советчика", - отметила Рано в Instagram.

Артистка уверена, что такими "доброжелателями" движут другие мотивы, это давно уже выяснили психологи. "Советчики" стараются быть в центре внимания, потому не видят границ. Такие люди хотят услышать благодарность в свой адрес, демонстрируя личный опыт и собственное превосходство. А также любят давать советы, проецируя на других то, чего не могут добиться сами.

"Как видите, ни в одном из пунктов нет причины искренне помочь, это бывает лишь тогда, когда об этом вас действительно попросили", - продолжила она.

А также добавила, что нельзя думать о проблемах других, избегая своих собственных.

"Если есть паталогическое желание советовать и постоянно присутствовать в жизни других людей - займитесь собой, любите себя в первую очередь", - согласилась она с выводом специалистов, которые уже изучали данную проблему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966788-zaymites-soboy-rano-umarova-priznalas-pochemu-ne-lyubit-neproshenye-sovety/