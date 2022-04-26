"Еще до рождения стал счастливчиком": Байзакова о своем сыне и возможности дать ему лучшее

Айжан Байзакова с сыном. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала о своем детстве и объяснила, почему балует своего сына покупками. Актриса отметила, что ее ребенок "еще до рождения стал счастливчиком", передает NUR.KZ.

В своем Instagram звезда соцсетей призналась, что ее сын уже в таком маленьком возрасте имеет собственные гаджеты.

"Алан уже с годика умеет пользоваться телефоном и планшетом (у него есть еще свой телефон и планшет). У меня это появилось в классе шестом. Меня все ругают, что я ему покупаю все, чего не было у меня. Но почему бы нет?

В детстве у меня такого не было из того, что есть у Алана. Мама с папой у меня не бедными были, но и далеко не богатыми. На еду и одеться хватало, а вот на такие интересные игрушки и "хотелки" - нет", - рассказала Айжан.

По словам Байзаковой, маленький Алан начал ездить по миру с раннего возраста.

"Алан путешествовать начал с трех месяцев. В детстве я сказала себе, что моему ребенку я буду покупать все самое лучшее, не отказывая ни в чем. Так и случилось. Алан еще до рождения стал счастливчиком", - похвасталась актриса.

Напомним, ранее Байзакова призналась в аборте, сделанном по требованию своего жениха. Врач тогда сказала Айжан, что она больше не сможет иметь детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966768-esche-do-rozhdeniya-stal-schastlivchikom-bayzakova-o-svoem-syne-i-vozmozhnosti-dat-emu-luchshee/