"Врач сказала, что я больше не рожу": Байзакова призналась в аборте, сделанном из-за жениха

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова призналась, что в 18 лет сделала аборт по настоянию жениха. По словам актрисы, врач тогда ей сказала, что она больше не сможет иметь детей, передает NUR.KZ.

Трагичную историю Айжан рассказала в своем Instagram.

"В 18 лет у меня были первые серьезные отношения. Мы должны были пожениться, и за пару недель до свадьбы я узнала про беременность. Парень мне сказал, что ребенка до свадьбы лучше не стоит, и нужно сделать аборт. Я была маленькая, глупая, послушалась. Я это сделала", - призналась Байзакова.

Она также добавила, что медики пугали ее страшными последствиями.

"Мне еще врач сказала, что я больше не рожу. Видимо, она решила меня так зашугать. Для меня это было очень тяжело эмоционально. Я очень сильно переживала. Естественно, свадьба отменилась, потому что я вообще начала сходить с ума из-за этого", - вспоминает знаменитость.

По словам звезды соцсетей, ее несостоявшийся жених сказал травмирующие слова.

"Даже был момент, когда он мне сказал: "Зачем мне жена, которая не сможет родить?". В общем, я с катушек слетела. И тогда и родилась та самая Байзакова. Сильная, независимая, которая поняла, что нельзя надеяться на мужчин, нужно надеяться только на себя. И все", - заявила Айжан.

Сейчас у актрисы подрастает сын Алан - девушка отметила, что та врач ошиблась и она "свое счастье родить смогла".

"Я хочу вам донести, что неважно, кто вы: мужчина или женщина, вы всегда имеете право жить так, как хотите вы. Не обращая внимания на других, не спрашивая их мнения, а надеясь только на себя. Никто не придет вас спасать. Ваша идеальная жизнь зависит только от ваших действий", - резюмировала Байзакова.

Напомним, ранее Байзакова рассказала о предложении руки и сердца. Актриса заявила, что если бы тогда вышла замуж за того человека, то не смогла бы увидеть мир и засела бы дома с тремя детьми, стирая белье мужа-тирана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966547-vrach-skazala-chto-ya-bolshe-ne-rozhu-bayzakova-priznalas-v-aborte-sdelannom-iz-za-zheniha/