"Я бы могла за него убить": расставшаяся с Моргенштерном Дилара призналась в любви к нему

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, рассказавшая о разводе с Моргенштерном, призналась, что до сих пор любит его и даже могла бы "за него убить". При этом девушка отметила, что многие вещи ему не простила и испытывает злость по отношению к экс-супругу, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков, Дилара рассказала, как переживает развод с рэпером.

"Да особо никак, это же не внезапно случилось. Так что без особого шока - просто живу, привыкаю к новой реальности. Достаточно хорошо и счастливо себя чувствую", - заявила блогерша.

При этом девушка призналась, что продолжает испытывать к нему серьезные чувства.

"Конечно, люблю. Любовь - это, по мне, больше, чем просто желание быть рядом или страсть, или общая положительная оценка человека, когда тебе в нем все нравится. Любовь - это когда ты просто хочешь, чтобы у кого-то все было хорошо, какие бы там ни были у вас конфликты и обиды.

Я вот во многом его не понимаю, до сих пор злюсь, до сих пор за многое не простила, но, мне кажется, я бы могла за него убить. Не представляю, чтобы кому-то я позволила его обидеть или навредить ему. Так что да, люблю", - написала Дилара.

Поклонники также попросили ее "сделать что-нибудь, чтобы Алишер вышел из запоя". Ранее рэпер опубликовал фото непонятных таблеток, алкоголя и показал видео, на котором странно закатывает глаза, после чего попросил найти ему реабилитационный центр.

В ответ блогерша дала понять, что эта проблема ее не касается.

"Слушайте, я вас очень люблю, но сколько он пьет - не ваше дело и теперь даже не мое. Вы мне капец часто пишете про это, поймите, это мимо кассы, я там вообще ничего сделать не могу", - высказалась Дилара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966548-ya-by-mogla-za-nego-ubit-rasstavshayasya-s-morgenshternom-dilara-priznalas-v-lyubvi-k-nemu/