Супермамасита назвала себя "неоченьской" мамой и призналась, что муж устал от нее

Супермамасита с семьей. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева, известная как Супермамасита, охарактеризовала себя как "неоченьскую" маму и призналась, что муж устал от нее, передает NUR.KZ.

Знакомясь с новыми подписчиками в Instagram, Супермамасита представила им себя и свою семью. Как оказалось, супруги хотят четвертого ребенка.

"У нас трое детей, хотим четвертого. Но цели не ставим. Будет - классно. Не будет - ну ок. Это мой муж, который уже от меня устал. У меня слишком много идей, и я никому не даю спокойно жить", - посмеялась Байтугаева.

Отечественная блогерша также призналась, что обожает готовить.

"Мой отец служил поваром на корабле, и скорее всего, и мне передалось. Блюда у меня простые, не навороченные, но я всегда выкладываю, что готовлю", - прокомментировала Алия.

Она также дала себе характеристику как матери.

"А еще я, наверное, "неоченьская" мама, потому что разрешаю многое детям. А вот папа у нас строгий. Мне строгости не хватает. Я разрешаю детям в том числе и мелирование в розовый цвет. Не, ну а че, классно же! Ребенок доволен", - рассказала Байтугаева.

Напомним, ранее Супермамасита рассказала, почему врачи запретили ей рожать еще детей. Мы также писали, что Алия Байтугаева вошла в число скандально прославившихся знаменитостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966321-supermamasita-nazvala-sebya-neochenskoy-mamoy-i-priznalas-chto-muzh-ustal-ot-nee/