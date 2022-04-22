"Больше реальной благотворительности": Айгуль Мукей высказалась про изобилие еды на ауызашар

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Телеведущая Айгуль Мукей подняла вопрос изобилия яств на столе во время ауызашар. Она предложила подписчикам порассуждать на эту тему, передает NUR.KZ.

В своем Instagram казахстанская теледива задумалась, насколько правильно устраивать пиршество во время ауызашар.

"Постараюсь узнать у специлистов и религоведов, имамов и филологов также, но и Ваше мнение бесценно. Итак, ауызашар (ифтар) - изобильный стол, который ломится от яств, или походы в ресторан. Прочитала мнение одного имама, он говорит, это правильно, ауызашар - это почти праздник, мы должны накрывать столы и угощать нуждающихся. А точно ли нуждающихся мы угощаем?

Второе мнение - "казахи неправильно все трактуют и трапезы должны быть скромными, больше реальной благотворительности". Например, говорил этот человек - посмотрите на ауызашар уйгуров. Очень скромно и аскетично", - написала Мукей.

Подписчики Айгуль по ее просьбе поделились своим мнением на этот счет.

"Так как это месяц поклонения, не считаю, что надо устраивать тои на ауызашар!", "Главное - во всем этом изобилии не забывать про настоящий посыл ауызашар - благотворительность, доброта, помощь нуждающимся, честность и искренность! Не превращать благо в той!", "Мое мнение - это заниматься благими делами и благотворительностью на протяжении всей жизни, а не заниматься чревоугодием, показухой. Должна быть мера во всем!" - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966261-bolshe-realnoy-blagotvoritelnosti-aygul-mukey-vyskazalas-pro-izobilie-edy-na-auyzashar/