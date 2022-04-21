"Я поведу тебя на край света": Дана Орманбаева рассказала, как ей сделали предложение

Дана Орманбаева и Даут Шайхисламов. Фото: instagram.com/danapartner

Казахстанская телеведущая, общественный деятель и продюсер Дана Орманбаева рассказала, как супруг - актер и КВН-щик Даут Шайхисламов - сделал ей предложение руки и сердца. Дана и Даут вместе уже 17 лет, передает NUR.KZ.

"Как сейчас помню, Даут попросил у официанта лист бумаги, ручку, что-то стал писать и передал мне записку: "Дай мне свою руку, я поведу тебя на край света". Так и идем. 17 лет нам сегодня", - рассказала Дана в Instagram, добавив хештег "веселые ребята живут жизнь".

Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса является примером для подражания. У супругов четверо детей - три сына и красавица-дочь с прелестным именем Шарлиз.

На своей страничке Даут разместил фото с женой.

"Сегодня исполнилось 17 лет, как мы вместе с любимой Даной Орманбаевой. Лучшее, конечно, впереди!" - отметил шоумен, сопроводив написанное смайликом в виде красного сердечка.

Подписчики, в их числе коллеги, поздравили чету со знаковой датой. Они не поскупились на добрые пожелания.

"Поздравляю, мои дорогие. Желаю долгой и счастливой жизни вместе в окружении любимых людей", "Крутой союз", "Даут, поздравляю вашу семью! Любите, уважайте, цените!", "Любви и счастья", "Долгих совместных лет! Успехов во всем!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1966159-ya-povedu-tebya-na-kray-sveta-dana-ormanbaeva-rasskazala-kak-ey-sdelali-predlozhenie/