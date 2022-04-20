Мария Шарапова объявила о первой беременности в день 35-летия

Мария Шарапова. Фото: instagram.com/mariasharapova

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в свой день рождения поделилась новостью, что скоро станет мамой.

"Бесценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией", – написала она на своей странице в Instagram к 35-летию.

Теннисистка в подтверждении своих слов опубликовала фотографию с округлившимся животиком.

Как пишет Starhit, спортсменка находится в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, другом принца Гарри. В начале прошлого года пара объявила о помолвке, но о свадьбе пока не сообщила.

Ранее 5-кратная победительница турниров "Большого шлема" российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о значении заработанных в течение карьеры денег. По ее словам, она гордится тем, что финансово обеспечила себя и семью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965882-mariya-sharapova-obyavila-o-pervoy-beremennosti-v-den-35-letiya/