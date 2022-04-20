"Не хочется больше агрессивной сексуальности": Нучи рассказал о своем преображении

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер Нурлан Алимходжаев рассказал об изменениях в себе. Он признался, что больше не хочет сексуализировать себя, и объяснил это трансформацией своей личности, передает NUR.KZ.

Нучи, эпатажные фотографии которого долгое время удивляли пользователей Казнета, опубликовал пост в Instagram на тему своего преображения.

"Когда я был толстым, то говорил себе: "Вот похудею, буду фоткаться каждый день". Потом пошли в ход фотки, демонстрирующие результаты моего преображения, нарочитые, агрессивно-сексуальные, кричащие всем, кто меня не захотел когда-то: "Смотрите, от кого вы отказались!".

Теперь же я успокоился, а может, перерос. Мне не хочется более агрессивной сексуальности и в целом сексуализировать себя, а потом в очередном интервью или при личной встрече объяснять, что мои горячие фото в Инстаграм - всего лишь фото, и на самом деле я глубокий, умный, многогранный ( допиши свое)", - объяснил блогер.

Нурлан заявил, что сейчас с ним происходят большие перемены.

"Я расту, трансформируюсь, как в пубертанте, и как вы помните, это болезненный и сложный момент, но такой интересный. Я архивировал все пикантные фотографии, ушла эпоха. Впреди большие перемены, о которых я вам непременно скоро расскажу", - резюмировал Нучи.

Напомним, ранее Нучи в летнем леопардовом комбинезоне возмутил соцсети, некоторые даже с сарказмом посоветовали ему сделать силиконовую грудь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965876-ne-hochetsya-bolshe-agressivnoy-seksualnosti-nuchi-rasskazal-o-svoem-preobrazhenii/