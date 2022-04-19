"Хозяйка в доме должна быть одна": Бота Нурсеитова о жизни с родителями мужа

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша, модель, а теперь и актриса Бота Нурсеитова высказалась о своем отношении к жизни молодой семьи вместе с родителями мужа. Девушка заявила, что хозяйка в доме должна быть лишь одна, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц пожаловалась Боте в Instagram, что свекровь ругает ее за невыполнение каких-то дел по дому.

"Я не знаю, какой я буду ене (свекровью - прим.ред.). Но точно отправлю сына жить отдельно, а то потом моя невестка будет писать, как вы. Считаю, что хозяйка в доме должна быть одна", - прокомментировала ее сообщение младшая из сестер Нурсеитовых.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Блогерша также рассказала о своих правилах жизни.

"Могу сказать, что поняла на своем маленьком жизненном опыте. Жизнь - бумеранг. Сделаешь кому-то хорошо - вернется в другом. Сделаешь плохо - тоже неожиданно обернется. Когда что-то отдаю, обязательно получаю взамен. Если человек сделал мне неприятно, то жалею его, он себе же хуже сделал. Если что-то обещала, умру, но сделаю. Я человек слова!

Если что-то теряю, говорю, что придет в другом, и так и происходит. Не обманываю никого, лучше не договорю. Всегда стараюсь не обидеть человека. Потому что знаю, на что способен обидчивый человек", - написала Бота.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Как оказалось, теперь звезда соцсетей будет сниматься в кино.

"Недавно меня пригласили на пробы и взяли, правда, там немного. Скоро начнутся съемки. Прикольно. А вообще кино не мое, но почему бы и не попробовать?" - высказалась она.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965668-hozyayka-v-dome-dolzhna-byt-odna-bota-nurseitova-o-zhizni-s-roditelyami-muzha/