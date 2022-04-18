"Здорово, когда в семье есть девочка": Беркут и Аиша устроили сказочный день рождения дочери

Беркут с женой и дочерью. Кадр из видео: instagram.com/aisha_vee

Отечественные артисты Беркут и его супруга Аиша отметили день рождения дочери Сафии. Звездная чета поделилась яркими кадрами с праздника, где было весело всем - и детям, и взрослым, переедает NUR.KZ.

Малышке Сафии исполнилось четыре года. Ее любящие родители решили устроить грандиозный детский праздник в своем доме.

Ростовые куклы, аквагрим, прыжки на каркасном батуте с сеткой, воздушные шары, праздничный стол, ломящийся от угощений, именинный торт со свечами - все это привело в восторг как маленьких, так и больших гостей торжества.

Кадрами с праздника Беркут и Аиша поделились в Instagram.

"Спасибо большое всем, кто сегодня был на нашем маленьком празднике. Сафиюше исполнилось четыре года! Как же здорово, когда в семье есть девочка", - отметила счастливая мама в своей ленте.

А папа назвал свою любимицу принцессой и поздравил ее с днем рождения. Подписчики артистов не могли не разделить радость с любимой семьей.

"Золотая девочка, будь счастлива", "Сафия очень умная, спокойная, красивая девочка, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить", "Пусть растет вам на радость. поздравляем вас!", "Пусть будет похожа на свою маму", "Какая радость - смотреть на детей и видеть, как они счастливы. Здоровья вашей доче, Беркут и Аиша", - написали пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965561-zdorovo-kogda-v-seme-est-devochka-berkut-i-aisha-ustroili-skazochnyy-den-rozhdeniya-docheri/