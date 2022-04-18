Арман Юсупов и Карина Оксукпаева заговорили о разводе (видео)

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанские блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева заговорили о разводе и способах его избежать. Семейная пара назвала три кита своих супружеских отношений, передает NUR.KZ.

В своем Instagram супруги опубликовали видео с названием "Развод?", пояснив, что от развода до любви всего три шага.

"Практическая каждая пара задумывается о разводе, в том числе и мы. Да, мы, кстати, тоже не идеализируем себя здесь. Суть в том, что мы хотели просто поделиться ключевыми принципами, которые нам сильно помогают. Их всего три.

Первый принцип называется обмен. Желательно, конечно, делать обмен с превышением. Вспомните самое начало отношений, когда вы только начали встречаться", - посоветовали супруги.

Арман рассказал, как Карина в свое время каждый день угощала его печеньем. А мать двоих детей вспомнила, как Юсупов для нее играл на саксофоне, будя всех соседей, и приносил цветы просто так, без повода.

"Ты этого не ожидаешь, а твоя половинка это делает. И это очень круто сказывается на отношениях", - прокомментировал блогер.

Оксукпаева также высказалась о том, как с течением времени порой отношения в паре меняются.

"В рутине многие мужчины забывают, что нужно как можно больше отдавать своей женщине. Необязательно ждать, пока она скажет: "Помой, пожалуйста, попу ребенку", а просто берешь и сам моешь. Это и есть обмен с превышением. То есть ты даешь побольше. Но многие мужчины, в том числе и мой, забывают, что нужно так делать", - пожаловалась звезда соцсетей.

Как подытожила пара, обмен с превышением - это отдавать что-то, не ожидая ничего взамен.

Вторым условием хороших отношений супруги назвали соблюдение договоренностей, в том числе касающиеся быта. Сюда же входит и честность по отношению друг ко другу.

"Простой пример: парень идет в бар с пацанами. Но жене он говорит, допустим, что он идет поработать. И он тут как бы нарушает немного договоренность, потому что он ей говорит одно, а делает другое. В этот момент он чувствует себя уже не очень.

Приходя домой, он начинает ее критиковать, чтобы восстановить чувство, что он не такой плохой. Все хорошие люди хотят этот момент восстановить. Восстанавливают они тем, что начинают критиковать другого человека. То есть он видит ее, видит ее носки порванные, начинает говорить об этом, видит, что она поправилась и так далее. То есть люди, которые часто очень сильно критикуют, это, как правило, люди, которые нарушают договоренности в чем-то", - заявил Арман.

Третим пунктом в сохранении гармоничных взаимоотношений между мужем и женой, как считают блогеры, идут общие цели. По словам Юсупова, в их паре общей целью было рождение ребенка.

"Если у вас нет совместных целей, то обязательно их поставьте. Именно совместную цель, чтобы она была понятна обоим. Тут важно достичь согласия", - посоветовал блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965511-arman-yusupov-i-karina-oksukpaeva-zagovorili-o-razvode-video/