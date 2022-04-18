"Мамина и папина любовь": Бурак Озчивит с женой отметили день рождения сына в стиле гонок

Бурак Озчивит с супругой и сыном. Фото: instagram.com/evcenf

Самые красивые актеры турецкого кино Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен отпраздновали день рождения сына. Маленькому Карану исполнилось три года. Торжество звездные родители устроили в стиле гонок в своем загородном доме, передает NUR.KZ.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен поделились красочными фотографиями с детского праздника.

"С днем рождения, моя любовь", - прокомментировала фото Фахрие.

Маленького именинника ожидал большой сюрприз. День рождения звездная пара организовала в стиле гонок. Любящие родители продумали все до мелочей, чтобы Карану понравилось - ему предназначался кубок победителя, торт с гоночной машиной и гонщиком из мастики, пьедестал почета.

Маленьким гостям организовали игровую зону, надули батут, их ожидали сладости и веселые игры. Надо отметить, что на дне рождения Карана повеселились и взрослые. В сторис Instagram Фахрие показала, как в компании мужа и сына скатилась вниз с надувной горки.

Поклонники звездной пары пожелали маленькому Карану всего самого наилучшего, а также счастья их дружной семье.

"Мамина и папина любовь, с днем рождения. Мы тебя тоже любим!", "Как я люблю эту семью", "С днем рождения, малыш Каран, будь счастлив", "Фахрие - такая красавица", "Любимые наши", - написали они.

Мы также писали, как Бурак и Фахрие отметили день рождения сына в прошлом году в условиях карантина.

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Фахрие Эвджен. Фото: instagram.com/evcenf

Бурак Озчивит с супругой и сыном. Фото: instagram.com/burakozcivit

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965488-mamina-i-papina-lyubov-burak-ozchivit-s-zhenoy-otmetili-den-rozhdeniya-syna-v-stile-gonok/