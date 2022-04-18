Собрал в себе пять кровей: сын Нагимы Ескалиевой рассказал о своей национальности (фото)

Диас Аблаев. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Диас Аблаев, сын Нагимы Ескалиевой, рассказал о своей национальности. Как оказалось, его бабушка по отцу имеет европейские корни, а сам певец собрал в себе пять кровей, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Диас опубликовал несколько семейных фотографий, которые вызвали неподдельный интерес и реакцию у его поклонников.

"Фотография у папы дома, снизу папин младший брат и моя бабушка", - написал 36-летний казахстанский певец, выложив один из архивных снимков.

Родственники Диаса Аблаева. Фото: instagram.com/dias_ablayev

"А это папа", - написал он, показав миниатюрное фото отца - Александра Рефатовича Аблаева, заслуженного деятеля Казахстана.

Отец Диаса Аблаева. Фото: instagram.com/dias_ablayev

"Раз вам залетели фотки, вот вам еще. Папа и бабушка", - прокомментировал Диас очередные кадры.

Отец и бабушка Диаса Аблаева. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Фанаты принялись расспрашивать певца, кем являются по национальности его предки.

"Очень много запросов о том, кто мои старики по национальности. Дедушка - татарин и турок, бабушка - немка и француженка. Еврейской крови вроде нет. Мамина сторона - все казахи. Спасибо всем за интерес и приятные слова в адрес моих родных, давно такого не было", - написал Аблаев.

Он опубликовал еще одно фото отца и спросил подписчиков о сходстве с ним.

Отец Диаса Аблаева. Фото: instagram.com/dias_ablayev

На следующей фотографии Диас показал своего дедушку, отца и его двух братьев.

Родственники Диаса Аблаева. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Story Диаса Аблаева. Фото: instagram.com/dias_ablayev

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965454-sobral-v-sebe-pyat-krovey-syn-nagimy-eskalievoy-rasskazal-o-svoey-natsionalnosti-foto/