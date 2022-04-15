"Талантливый человек не пропадет": Дарига Бадыкова о претворении мечты в жизнь

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Актриса Дарига Бадыкова вспомнила, как поступала в Казахскую Национальную академию имени Жургенова. Чтобы абитуриентка смогла приехать в Алматы, ее домочадцы продали газовую плиту за три тысячи тенге, передает NUR.KZ.

Дарига рассказала, как шла к своей мечте. Она всегда хотела стать актрисой. К поступлению в КазНАИ имени Жургенова готовилась два года - год в ауле и еще год в Алматы.

"Чтобы приехать в Алматы, пришлось продать газовую плиту за три тысячи тенге. Этого хватило на мою дорогу. В ауле не было никаких курсов, кружков. Не было таких людей, как сейчас, которые дают направление, проводят мастер-классы.

Я поступила, исполнив без стеснения песню, которую прекрасно знала. Самое сложное при поступлении в академию имени Жургенова - это то, что ты не сдаешь тест, как в другие вузы, а демонстрируешь наглядно свой талант", - вспоминает Дарига.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Актриса уверена, что талантливый человек себя обязательно проявит.

"Талантливый человек не пропадет. Только нужно суметь раскрыть этот талант. Может быть, не нужно готовиться, как я, два года, но хотя бы два месяца необходимо потратить на подготовку к поступлению. Прежде всего необходимы знания, без них не будет результата. Если есть знания, то любые двери откроются сами", - утверждает она.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Дарига отметила, что молодые люди должны верить в свои силы.

"У нас очень много талантливой молодежи. Но мало, кто знает, каким путем идти. Многие уверены, что все решают деньги. Думают, что участвовать в кастингах, играть в кино, поступить в вуз - все это стоит денег. Но это ошибочно. Если у тебя есть талант, то деньги не имеют значения", - заверила актриса.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965290-talantlivyy-chelovek-ne-propadet-dariga-badykova-o-pretvorenii-mechty-v-zhizn/