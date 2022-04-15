"Великолепная семья": Роза Рымбаева с сыновьями повторила фото 22-летней давности

Роза Рымбаева с сыновьями. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов показал архивное фото с матерью и братом. Звездная семья повторила снимок 22-летней давности, умилив пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Али опубликовал трогательный коллаж из двух фотографий. Одна из них была сделана в 2000 году, а вторая - в нынешнее время, на ней он с матерью и братом повторили свои позы со старого снимка.

"2000-2022", - лаконично подписал он кадры.

На первом фото Али всего девять лет, Мади и вовсе в то время был грудничком. Розе Рымбаевой на фото 43 года.

Пользователей соцсети семейные фото умилили.

"Роза Куанышевна с каждым днем только молодеет!", "Счастливой и долгой жизни!", "Достойные сыновья нашей Розы!", "Дай Бог нашей Розе-апе долгих лет жизни", "Будь счастлив! Наша Роза-апа очень молода", "Великолепная семья", "Роза Куанышевна все моложе и моложе", "Мади такой сладенький", "Роза Куанышевна – очень культурная, настоящая "аристократка". Хорошо воспитала своих сыновей и сформировала из них настоящих граждан. Да здравствует легенда казахского искусства", - прокомментировали подписчики Али.

Али Окапов часто делится с фанатами архивными фотографиями. Напомним, ранее он растрогал соцсети снимком из детства с отцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965143-velikolepnaya-semya-roza-rymbaeva-s-synovyami-povtorila-foto-22-letney-davnosti/