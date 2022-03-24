Али Окапов растрогал соцсети снимком из детства с отцом (фото)

Али Окапов с отцом. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов выложил фото с покойным отцом, чем очень растрогал подписчиков. На снимке артист еще совсем малыш, передает NUR.KZ.

Архивную фотографию из своего детства Окапов опубликовал в честь дня рождения отца, который был несколько дней назад. Кадр появился в Instagram-аккаунте певца.

На нем Али, будучи еще совсем маленьким ребенком и счастливо улыбаясь, стоит на четвереньках рядом с отцом. На фото узнаваемый советский интерьер: мебель и ковер.

Снимок собрал почти 10 тысяч "лайков".

"Узнаю палас тех времен. У нас был такой", "Такой палас и в нашем доме был", "У нас тоже был такой палас, кажется, у всех был", "Палас - огонь. До сих пор лежит скрученный, хранится зачем-то, может, скоро в моде снова будет", - пошутили подписчики.

Пользователи соцсети также отметили сходство отца и сына.

"Какое милое фото", "Папин сын", "Какая сильная, теплая, правдивая фотография", "Да пребудет душа его на небесах", "Папина копия, будьте счастливы", "Али, я помню тебя таким!", "Очень теплое фото", "Интеллигентность и высокая культура Али от отца", - прокомментировали поклонники певца.

Напомним, ранее мы писали, что Али Окапов умилил всех запиской, которую написал маме и папе в детстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961861-ali-okapov-rastrogal-sotsseti-snimkom-iz-detstva-s-ottsom-foto/