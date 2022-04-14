"Скоро пополнение будет?": хлопочущей по дому Катерине Шпице напророчили беременность

Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

36-летняя российская актриса Катерина Шпица показала, как хлопочет по дому. Кое-кто из фанатов решил, что вышедшая во второй раз замуж артистка готовится к пополнению в семье, передает NUR.KZ.

Катерина поделилась фотографией, где сидит на серванте и вешает тюль.

"Коротко о том, чем я занимаюсь в последнее время. У меня непрекращающийся приступ хозяйственности. Видели, может быть, в Сети видео, как женщина себя ведет, когда муж дома и когда его нет?

Когда он дома, просит чашечку с полки достать, а когда нет - сама от нетерпения мебель передвигает. Вот я из этих.

Со стремянки до карниза я не дотягиваюсь, залезла на устойчивый сервант, повесила тюль, давно хотела короткий старый поменять.

Кот, спасибо ему за понимание, затяжки не ставит! Работа по дому меня умиротворяет, приводит в порядок мысли", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики похвалили любимицу за хозяйственность. А кое-кто предположил, что такая активность свойственна женщинам, готовящимся к важному событию - встрече с малышом.

"Когда порядок дома, то и в душе благодать", "Какая вы молодец!", "Скорпиончики очень хозяйственные", "А внизу кот с фотоаппаратом", "Катерина, аккуратненько", "Теперь понятно, кто в доме мужик!", "Катерина, может, это все, типа гнездование, может, в скором времени пополнение будет?", "Хозяюшка", "Ого, куда залезла! Смелая девчонка!" - оставили они свои комментарии.

Отметим, что у Кати подрастает сын Герман от первого брака, актриса состояла в браке с каскадером Константином Адаевым. В феврале прошлого года Шпица вышла замуж во второй раз за бизнесмена Руслана Панова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965045-skoro-popolnenie-budet-hlopochuschey-po-domu-katerine-shpitse-naprorochili-beremennost/