"Подруги моим парням строили глазки": Айжан Байзакова о дружбе и борьбе за мужчин

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова рассказала о подругах, которые "строили глазки" ее мужчинам, и своей реакции на их действия. Блогерша заявила, что не любит, когда девушки ругаются из-за парней, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков в Instagram спросил актрису, уводила ли она когда-нибудь парня у подруги.

В ответ Айжан заявила, что такого никогда не было.

"Было, что подруги на моих парней заглядывались и строили глазки, но я просто превращала это в шутку и не переставала из-за этого общаться. Я вообще не люблю, когда девушки за парня дерутся или ругаются. Мужчины должны за нас бороться, а не наоборот", - высказала свои мысли Байзакова.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Другой поклонник поинтересовался, резала ли она когда-нибудь путы ребенку на обряде "тусау кесу".

"Меня не раз звали подписчики, чтобы я порезала путы их дочкам и предлагали это оплатить, объясняя тем, что хотят, чтобы дети их были такими же свободными. Но я вежливо отказывала, мне немного было неудобно ездить на чужие мероприятия, хоть и приятно", - рассказала Айжан.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Напомним, ранее Байзакова рассказала о полученном ею когда-то предложении руки и сердца. Актриса заявила, что если бы тогда вышла замуж за того человека, то не смогла бы увидеть мир и засела бы дома с тремя детьми, стирая белье мужа-тирана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964683-podrugi-na-moih-parney-zaglyadyvalis-i-stroili-glazki-bayzakova-o-druzhbe-i-borbe-za-muzhchin/