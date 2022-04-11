"Умная, но в меру, не чересчур": Стас Пьеха рассказал о своем идеале девушки

Стас Пьеха. Фото: instagram.com/wolfieha

Российский певец Стас Пьеха описал девушку, которую бы хотел видеть рядом с собой. Музыканту хочется видеть возле себя избранницу "с понятными жизненными взглядами", которая не будет "чересчур" умной.

Пьеха дал интервью изданию Passion.ru.

На вопрос, какая девушка была бы для него идеальна, музыкант заявил, что она должна быть привлекательна, но при этом неважно, блондинка это будет или брюнетка.

"Заботливая, теплая, мне нравятся такие девушки. Умная, но в меру, не чересчур. С понятными жизненными взглядами, принципами. И, наверное, с чувством юмора, чтобы легко относилась ко многим вещам, не накручивала себе", - описал желаемый образ Стас.

Встречается ли он сейчас с кем-либо, артист раскрывать не стал.

"Я не рассказываю о личной жизни. Уверен: чем меньше о ней говоришь, тем больше шансов, что все в ней сложится", - высказался певец.

При этом он признался, что переживал разочарования в женщинах. И его избранницы порой испытывали такие же чувства. Романтиком, способным ради любви к даме на невероятные поступки, Пьеха себя не считает.

"У меня не было такого. Как и все мужчины, я старался делать подарки, удивлять, но ничего грандиозного, выходящего за рамки классического подхода в отношениях, не делал", - признался артист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964472-umnaya-no-v-meru-ne-chereschur-stas-peha-rasskazal-o-svoem-ideale-devushki/