"Без фотосессий и торжества": звезда "Ворониных" показала редкие свадебные кадры

Екатерина Волкова с супругом. Фото: instagram.com/volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова, сыгравшая Веру в сериале "Воронины", рассказала, как прошла регистрация ее брака 12 лет назад. У Екатерины сохранились редкие кадры благодаря друзьям, передает NUR.KZ.

"В этот день 12 лет назад мы с Андреем поженились. Все планировалось скромно, без фотосессий и торжества. Просто роспись в ЗАГСе. Но друзья приехали на кабриолете и заставили нас практически силой сделать эти фотографии. Спустя 12 лет я смотрю на эти кадры и бесконечно благодарна друзьям, которые настояли тогда", - отметила она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Екатерина отмечает, что сейчас все по-другому. Люди привыкли фотографировать каждый свой шаг.

"Сейчас другая крайность - все снимают все. В фотопленке телефона каждый чих. Мы копим гигабайты фоток, которые хотим когда-нибудь разобрать, рассортировать, распечатать, расставить по рамкам и т.д. и т.п.

Но чаще все это навсегда теперь валяется на флешках или хардах. Почему же тогда, 9 апреля, мы не хотели фотографироваться? Мне казалось, будет еще время!

Ведь на лето мы планировали большую и веселую пирушку, наконец, по случаю свадьбы. Но ее так и не случилось. Много чего не случилось. Это и научило меня не откладывать на завтра свои желания", - призналась актриса.

Подписчики оставили свои отзывы. Они пожелали счастья любящим супругам.

"Катюша, поздравляю вас! Долгой и счастливой жизни!", "Красавцы, поздравляю!", "Правильно! Не надо ничего откладывать!" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964394-bez-fotosessiy-i-torzhestva-zvezda-voroninyh-pokazala-redkie-svadebnye-kadry/