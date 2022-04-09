Аврил Лавин вновь выходит замуж

Аврил Лавин и Mod Sun. Фото: Emma McIntyre / Staff/ Getty Images

37-летняя канадская певица Аврил Лавин поделилась с подписчиками радостной новостью – она приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда.

Звезда нулевых в своем Instagram показала серию фотографий с помолвки. Ее 35-летний возлюбленный Mod Sun (настоящее имя – Дерек Райан Смит), встав на колено прямо возле Эйфелевой башни, надел на палец певицы кольцо.

С 2006 по 2009 год Лавин была замужем за вокалистом Sum 41 Дериком Уибли, а в 2013-2015 годах жила в браке с солистом группы Nickelback Чедом Крюгером.

Подписчики принялись поздравлять влюбленных с этим событием.

"Поздравляю, вы такие счастливые", " Очень рада за вас двоих", "Кричу от счастья", "Mod Sun, не обижай Аврил", – написали они в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964196-avril-lavin-vnov-vyhodit-zamuzh/