"Доказать тем, кто в меня не поверил": Жахан Утаргалиев признался, что его мотивирует

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Актер и шоумен Жахан Утаргалиев рассказал, что служит для него мотивацией. Как отметил он, его вдохновляют не только любимые люди, но и те, кто никогда не верил в его успех, передает NUR.KZ.

"Две главные мотивации в моей жизни: оправдать доверие людей, которые меня по-настоящему любят, переживают за меня, верят в меня, а также доказать тем, кто в меня не поверил. Эти два момента всегда меня вдохновляют. А что вдохновляет вас?" - спросил он своих подписчиков в Instagram.

Жахан добавил фотографии с супругой Балжан Бидаш. Снимки очень впечатлили его фанатов. Они отметили, что Жахан и Балжан очень гармонично смотрятся вместе, а также пожелали удачи им в творчестве.

"Желаем вам много деток", "Мне кажется, что доказывать кому-то - значит, забирать у себя энергию", "Шикарно", "Тема", "Пусть ваша семья станет еще больше", "Вы все верно говорите, человек должен стремиться к развитию, а не стоять на месте", "Не надо никому ничего доказывать, люди все равно найдут изъяны", "Будьте счастливы", "Пусть ваши фильмы выйдут на мировой уровень", - написали комментаторы.

Отметим, что Жахан Утаргалиев впервые попробовал силы в продюсировании. Его кинокомедия "Джохан" должна выйти на большие экраны в мае этого года.

Ранее мы писали, что Жахан Утаргалиев перенес операцию в Стамбуле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964143-dokazat-tem-kto-v-menya-ne-poveril-zhahan-utargaliev-priznalsya-chto-ego-motiviruet/