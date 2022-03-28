Жахан Утаргалиев перенес операцию в Стамбуле

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Казахстанский актер и шоумен Жахан Утаргалиев перенес операцию в одной из клиник Стамбула. Артист отмечает, что его состояние улучшилось и он по-прежнему видит во всем только позитив, передает NUR.KZ.

На кадрах, которыми поделился Жахан в своем Instagram, он лежит в палате и отходит после перенесенного наркоза. Актер отметил, что в этот момент испытывал сильную жажду. Рядом с ним в палате находилась его супруга Балжан Бидаш, которая сильно переживала за мужа.

"Теперь я понимаю, как дорога вода. Брежу после наркоза. Неожиданно перенес небольшую операцию в Стамбуле. Дорогие мои друзья, все, кто ко мне неравнодушен, пожалуйста, берегите свое здоровье, следите за ним", - прокомментировал он видео.

В клинику Жахан и Бидаш отправились прямиком из аэропорта. Шоумен признался, что несерьезно относился к своему здоровью, пока не стал испытывать сильную боль. Подписчики пожелали скорейшего выздоровления Жахану.

"Я так вас понимаю, сама перенесла операцию", "Выздоравливай, брат", "Кто теперь будет вести шоу "Маска", если ты болеешь?", "Поправляйтесь быстрее и радуйте нас своими сторисами", "После операции и правда очень хочется пить", - написали они.

Позже актер успокоил своих фанатов, рассказав, что чувствует себя гораздо лучше.

"Большое спасибо за все ваши теплые пожелания и поддержку. Все прошло успешно. Я как обычно на позитиве", - заявил он.

Отметим, что Жахан Утаргалиев закончил работу над своим фильмом под названием "Джохан", в котором выступил в качестве продюсера. Комедия должна выйти на большие экраны в мае этого года. В главной роли в фильме снялся сам Жахан, а также актриса и вайнер Сабира Жараскызы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1962446-zhahan-utargaliev-perenes-operatsiyu-v-stambule/