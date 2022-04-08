Карина Оксукпаева призналась, что ее раздражает в муже (видео)
Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева рассказала, какие качества ее раздражают и нравятся в муже. Супруги также поведали о периоде постоянных ссор, передает NUR.KZ.
В своем Instagram Арман Юсупов устроил день вопросов для Карины от его подписчиков.
Один из них спросил девушку, какие качества или принципы ее раздражают в муже.
"Душнила он, капец душнила, просто страшно. Все должно быть правильно, по полочкам, никакого пространства нет", - пожаловалась блогерша.
Затем она поделилась, что ей нравится в супруге.
"Он отдающий, добрый, отзывчивый, иногда даже себе в минус. Все. Целеустремленный еще", - перечислила Карина любимые качества Армана.
Супруги также рассказали о своем периоде постоянных ссор, с которым они успешно справились.
"Это абсолютно нормально, главное - помнить, что в таком случае есть два исхода: вы пройдете это и станете сильнее или вы пойдете вниз и разойдетесь. Решать вам", - высказались блогеры.
Напомним, ранее Карина Оксукпаева высказалась о девственности до свадьбы, любовницах и многоженстве. Кроме того, мы писали, что блогер Арман Юсупов назвал себя потомком Абая Кунанбаева. Он рассказал, что проследил свою родословную до самого поэта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964088-karina-oksukpaeva-priznalas-chto-ee-razdrazhaet-v-muzhe-video/