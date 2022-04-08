Вышедшая во второй раз замуж Жанель Макажан: Раньше я часто впадала в депрессию

Жанель Макажан. Фото: instagram.com/janellemakajan

Актриса Жанель Макажан, обретшая счастье во втором браке, рассказала, как раньше страдала из-за зависимости от мнений окружающих и частых депрессий. Артистка поделилась, как смогла принять себя, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жанель заявила, что смотрела на себя через призму других людей, что приносило дискомфорт.

"Раньше, когда я зависела от мнения окружающих, я часто впадала в депрессию, не умела отстаивать личные границы. Видеть себя через призму окружающих - ощущения не из приятных. Даже желания, цели были навязанными. Мне казалось, что у всех дела идут лучше, отношения строятся идеально, но не у меня", - пожаловалась актриса.

По словам Макажан, в какой-то миг в ее душе все же произошли изменения.

"В один прекрасный день я наконец поняла, что я сама себе и опора, и поддержка, и любовь и все, что связывает с понятием "счастье". Бывали случаи, когда я надеялась на поддержу близких, друзей, но ведь наступают моменты, когда ты можешь положиться только на себя. Именно тогда я и начала чувствовать опору внутри.

Доверяя себе, своей интуиции, ощущениям, мировоззрению я приняла себя такой, какая я есть. Ко всему я пришла через духовность. Чему безмерно благодарна!" - написала Жанель.

Ранее супруга Абая Асылхана также поведала, как начала свою карьеру в кино. Это случилось, когда ей было 15 лет.

"Я проходила кастинг на фильм "Остров возрождения". Девочек, которые пробовались на эту роль, было больше четырехсот, как потом раскрывали нюансы. Участвовали разные кандидатки: были и простые школьницы, и популярные модели, и даже из аулов некоторые приезжали! А я пошла на кастинг с мыслями "была не была", - вспоминает девушка.

По словам актрисы, она была шокирована, когда выбрали именно ее.

"Я отличалась от других своими большими глазами, которые передавали весь плачевный жизненный опыт моей героини. "Горящие глаза, которые могут передать состояние души" - именно с этой мыслью меня утвердили на роль. Это и был мой старт в мир кино", - поделилась Макажан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964081-vyshedshaya-vo-vtoroy-raz-zamuzh-zhanel-makazhan-ranshe-ya-chasto-vpadala-v-depressiyu/