"Денег на щенка не хватило": сцена из "Бригады" напомнила Безрукову историю из детства

Сергей Безруков. Фото: instagram.com/s_bezrukov

Российский актер Сергей Безруков поделился с поклонниками трогательной историей, которая произошла в его детстве. Актер, как и его герой Саша Белый, мечтал о щенке, передает NUR.KZ.

Сергей рассказал, как в их доме появился хвостатый любимец по кличке Джим.

"Когда мне было 8 лет, я мечтал о собаке. Отец тогда меня поддержал и мы с ним вместе поехали на птичий рынок, выбрали фокстерьера. Денег на щенка не хватило - у нас была только половина нужной суммы. Поэтому мы взяли щенка, хозяина и поехали к маме на работу.

Мы надеялись, что она увидит его и растает. Так и случилось! Как только мы вынули фокстерьера из сумки, мама расплакалась, взяла его на руки, тут же стала его целовать. И, конечно же, согласилась", - рассказал Безруков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

В сериале "Бригада" Саша Белый, которого блистательно сыграл Безруков, тоже хотел купить щенка. Но денег на покупку пушистого друга у парня не хватило.

"Когда мы снимали эту сцену в "Бригаде", я сразу вспомнил этот эпизод из своей жизни. А сейчас поделился с вами. Знали, что отец снимался со мной в "Бригаде"?" - спросил он.

Подписчики окунулись в ностальгию и вспомнили любимый сериал.

"Бригада" - это шедевр, обожаю этот сериал, легенда на века", "Здорово, мы не знали, что это ваш отец", "Люблю эту работу Безрукова", "Нелегко, наверное, было даже для роли сказать отцу: "Да пошел ты", "Дай, Джим, на счастье лапу мне", "Как же хочется продолжения "Бригады", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1964007-deneg-na-schenka-ne-hvatilo-stsena-iz-brigady-napomnila-bezrukovu-istoriyu-iz-detstva/