Мейрамбек Беспаев сообщил, что ему удалось поговорить с легендарным Майком Тайсоном

Мейрамбек Беспаев. Фото: instagram.com/m_besbaev

Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев, находящийся в данный момент в США, рассказал подписчикам, что ему удалось побеседовать с легендарным боксером Майком Тайсоном. По словам Мейрамбека, у них со спортсменом общее хобби, передает NUR.KZ.

В Instagram Мейрамбек Беспаев показал, как разговаривает по видеозвонку с Тайсоном.

"Мне удалось поговорить с легендарным Майком Тайсоном, покорившим мир своим мастерством в боксе. Он оказался мягкосердечным человеком с чистой душой. Вы же знаете, что я развожу голубей. Как оказалось, он тоже любит это дело. До встречи, дорогие мои, желаю вам здоровья и хороших дней. Поздравляю со священным Рамазаном!" - написал Мейрамбек.

На видео Майк после дружеского разговора с казахстанским певцом показывает ему своих красавцев-голубей. Подписчики Мейрамбека оставили свои многочисленные отзывы.

"Разговор настоящего человека с легендарной личностью", "Любитель голубей видит своего друга издалека", "Вы особенные люди", "Не каждому выпадает такое счастье", "Жизнь прекрасна такими особенными моментами", "Желаем вам вернуться на родину поскорее", "Какая встреча!", "На долгую память", "Молодец, Мейрамбек", - отметили они.

Ну а кое-кто не поверил, что это возможно.

"Чистый монтаж", - решил один из пользователей Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963524-meyrambek-bespaev-soobschil-chto-emu-udalos-pogovorit-s-legendarnym-maykom-taysonom/