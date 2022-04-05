"Оставил большую дыру в моем сердце": Санжар Мади рассказал трогательную историю из детства

Санжар Мади. Фото: instagram.com/sanjar.madi

Казахстанский актер Санжар Мади рассказал грустную историю о своем четвероногом друге. Актер признался, что снова заведет собаку. Он также умилил фотосессией с дочерью в компании пушистых щенков, передает NUR.KZ.

"В детстве у меня была собака - доберман, которую я сначала боялся, но потом крепко полюбил. Боялся, потому что мы оба были еще "щенками" и он громко лаял, мог напрыгнуть и свалить меня с ног, но потом мы вместе подросли и лучше друга было не найти.

Он рано ушел из-за болезни и оставил большую дыру в моем сердце. Но это пространство заполняется, когда я вижу, как моя дочка играет с щенятами.

Я обязательно возьму домой щеночка, это вопрос времени, но вы можете сделать это раньше меня, подарив свою любовь питомцам из приюта", - написал Санжар в своем Instagram.

Фотографии актера с дочерью в окружении забавных щенят вызвали умиление подписчиков. Они не поскупились на "лайки" и оставили свои теплые отзывы под его постом, а также поблагодарили его за доброе сердце. Пользователи Сети отметили, что очаровательная малышка - копия своего звездного папы.

"Слишком много милоты на одном фото", "Спасибо, что призываете людей к добрым поступкам по отношению к животным", "Папина доча", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1963486-ostavil-bolshuyu-dyru-v-moem-serdtse-sanzhar-madi-rasskazal-trogatelnuyu-istoriyu-iz-detstva/