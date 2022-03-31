"Это был пранк": Боня ответила на вопрос о флирте с экс-супругом Бородиной

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая, блогер и модель Виктория Боня продемонстрировала пышную грудь в платье с приспущенными лямками. Сексуальная 42-летняя теледива также ответила на вопрос о флирте с экс-супругом Ксении Бородиной, который оказал ей знаки внимания, передает NUR.KZ.

"Голосуем, нравится этот образ? Да или нет?" - спросила Боня своих подписчиков в Instagram, подразнив соблазнительной грудью.

Поклонники бурно отреагировали на видео, высоко оценив ее новый образ.

"Очень нравится! Красотка!", "Сногсшибательная красавица", "Прекрасная, шикарная", "Роковая женщина", "С любовью из Австралии. Хотелось бы узнать, что это за красивое ожерелье, которое вы носите?", "Идеальные, красивые волосы", "Как можно быть такой красивой?", "Вы идеал моей женской красоты!", "Роскошная, ослепительная", - оставили они свои комплименты теледиве.

А некоторые поинтересовались, что думает Виктория по поводу проявленного к ней интереса Курбана Омарова. Как отмечает "СтарХит", бывший муж Бородиной опубликовал в соцсети видео, где любезно общается с Боней по телефону, приглашая ее в ресторан.

Отметим, что Ксения Бородина и Виктория Боня давно испытывают друг к другу неприязнь, которую не скрывают от публики.

"Это был пранк, звонок в рамках нового шоу. Кто бы знал, что он еще успевал все записывать и выставлять. Настоящий шоумен с многолетним опытом!" - парировала она.

Виктория добавила, что состоит в отношениях, поэтому другие мужчины ей не интересны.

"У меня есть отношения с мужчиной, которого я люблю и уважаю, поэтому с другими мужчинами (кроме моих друзей) я не хожу на ужин", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962924-eto-byl-prank-bonya-otvetila-na-vopros-o-flirte-s-eks-suprugom-borodinoy/