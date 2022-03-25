"Надо становиться союзниками": мать Тимати высказалась об отношениях с невесткой

Симона Юнусова. Фото: instagram.com/simona280

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, высказалась об отношениях свекровей с невестками. Она вспомнила, как детей растили раньше, и сравнила это с нынешними временами, заявив, что сейчас родителям некогда воспитывать детей, передает NUR.KZ.

Свое мнение на эту тему Симона, которую часто обвиняют в нелюбви к Анастасии Решетовой, матери ее внука, выразила на странице "ВКонтакте".

"Я уже писала свое мнение на эту тему, но, видимо, все очень болезненно. Отношения невестки со свекровью. Давайте порассуждаем вместе. В патриархальной России девочку растили с тем, чтобы в определенное время выдать замуж и это было естественным и единственным ее предназначением. Девушку готовили к этому: учили шить, стряпать, ухаживать за детьми, лечить, уважать старших в своей семье и, тем более, в семье мужа.

Когда появлялся сын, к нему предъявлялись другие требования. Мужчина был обязан защищать свою Родину, обеспечивать семью, уметь выполнять физическую работу и также с уважением относится к старшим", - начала свои рассуждения мать Тимати.

Она также обратила внимание на то, как сейчас воспитываются дети.

"Время сегодняшнее. Родителям некогда воспитывать своих детей. В лучшем случае няни или детские сады. Мамы хотят реализации в разных сферах, папы тоже заняты этим. Где учиться детям быть честными, ответственными за свои слова, уважению к старшим, если сами взрослые этого не умеют и не хотят. Каждый считает, что он сам все знает и умеет, но, увы, так не бывает! Все проживают свою жизнь, но если подумать, то опора есть - это накопленный опыт", - высказалась Симона.

Блогерша ответила и на изначальный вопрос о том, возможны ли хорошие отношения между невестками и свекровями.

"Конечно! Я не сомневаюсь. У невестки и свекрови есть общая любовь к одному человеку, вот на этом и надо строить отношения и становиться союзниками, а не конкурентками, подругами, а не врагами. И конечно, по возможности жить отдельно.

Вокруг столько ненависти и хаоса, что спасти нас может только любовь в семье, чтобы туда хотелось возвращаться и оттаивать душой. И конечно, учить своих детей думать, а это самое сложное", - резюмировала мать рэпера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962154-nado-stanovitsya-soyuznikami-mat-timati-vyskazalas-ob-otnosheniyah-s-nevestkoy/