"Это мощь!": танец Турсынбека Кабатова в день рождения жены взорвал Сеть (видео)

Турсынбек Кабатов с супругой Молдир. Фото: instagram.com/moldir.mt

Известный юморист, телеведущий и КВН-щик Турсынбек Кабатов вызвал восторг публики, станцевав под песню из старого индийского фильма. Свои хореографические данные Кабатов продемонстрировал на празднике в честь дня рождения его жены, передает NUR.KZ.

Кадрами со дня рождения Молдир Мукановой поделилась в Instagram телеведущая Айгуль Мукей. В своей ленте она показала один из ярких номеров вечера.

На видео Турсынбек Кабатов отплясывает под песню из индийского фильма "Танцуй, танцуй", подражая знаменитому киноактеру Митхуну Чакраборти. У юмориста большая группа поддержки, вместе с ним демонстрируют свои танцевальные способности и пришедшие гости, в их числе певец Дастан Оразбеков.

"Круто! Нравится", - подписала видео Айгуль Мукей, добавив огненные смайлики.

Подписчики остались в восторге от выступления Турсынбека.

"Креативная энергия. Это мощь!", "Чувство ритма", "Позитивные", "Красавчик он", "Обожаю", "Дастан - лучший танцор", "Прям неустанно смотрю, нет продолжения?", "Я убедилась, что хорошей женщине достается хороший муж", "Классно так, молодцы!", "Где Турсынбек, там всегда прикольно", "Взрывают просто", "Выложите полное видео, вспомнилось детство", - отметили они.

Отметим, что на торжество по случаю дня рождения супруги Кабатова пришли также Майра Ильясова, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, Жулдыз Абдукаримова, Зарина Омарова и другие артисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962130-eto-mosch-tanets-tursynbeka-kabatova-v-den-rozhdeniya-zheny-vzorval-set-video/