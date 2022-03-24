"Отношения — это такая штука сложная": Клава Кока ответила на вопрос о бойфренде
Российская певица Клава Кока рассказала о личной жизни, ответив на вопрос о том, есть ли у нее бойфренд, передает NUR.KZ.
Подписчики спросили звезду в Telegram-канале, есть ли у нее бойфренд.
Ответ Клавы в виде аудиосообщения получился интригующим и смешным одновременно.
"В общем, один из самых популярных вопросов в социальной сети Instagram, которая у меня еще работает, это "состою ли я сейчас в отношениях". Ох, друзья мои, как бы вам так сказать. Это очень сложный вопрос, который мучает многих, и меня тоже. Что, заинтригованы? Ну, так дождитесь, если вам интересен ответ на этот вопрос.
Понимаете, отношения — это такая штука сложная, многогранная, интересная, приятная, порой сложная. Поэтому, отвечая на этот непростой вопрос, хочется ответить прямо. Именно поэтому я уже наговорила на минуту. Короче, мой ответ будет очень долгим: нет", — смеясь, сказала артистка.
На данный момент певица отдыхает в Дубае, откуда активно делится горячими видео, вызывая восхищение и зависть подписчиков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961970-otnosheniya-eto-takaya-shtuka-slozhnaya-klava-koka-otvetila-na-vopros-o-boyfrende/