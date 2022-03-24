"Мой идеальный мужчина": Бузова заговорила о возвращении к бывшему (фото)

Ольга Бузова с экс-бойфрендом. Фото: t.me/byzovahouse

Ольга Бузова заинтриговала подписчиков, неожиданно заговорив о возвращении к бывшему бойфренду. Речь идет о парне, с которым она встречалась в 2007 году, передает NUR.KZ.

В своем Telegram-канале телеведущая выложила фото с парнем, сопроводив его загадочным постом.

"Мой идеальный мужчина. В него невозможно не влюбиться. Ох, эти его глаза. Помню, как тонула в них и все прощала. Хотя Тима и правда идеальный. Правда, стал таким спустя 12 лет после нашего расставания. Мы начали встречаться в 2007 году и до сих пор дружим. Как думаете, в одну реку можно войти дважды?" - обратилась она с вопросом к подписчикам.

Поклонники Ольги принялись рассуждать на тему ее личной жизни и перспективы счастливых отношений с экс-бойфрендом.

"Когда есть любовь, можно", "Если чувства есть, почему бы нет", "Практика показывает, что нет, но J.Lo вошла", "Можно, конечно, что в этом такого, тем более если человек поменялся, дать второй шанс нужно!" - посоветовали одни.

Другие же заявили, что возвращаться к прошлым отношениям не стоит.

"Дважды в одну реку не войдешь, слова из любимых песен", "Не надо, Оля, если что-то не получилось ранее, то и сейчас не получится, лучше не стоит и надо поискать лучше", - высказались фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961857-moy-idealnyy-muzhchina-buzova-zagovorila-o-vozvraschenii-k-byvshemu-foto/