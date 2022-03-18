"Просто становится неинтересной": Данияр Хизметов высказался о причинах мужских измен (видео)

Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Блогер и супруг Жании Джуринской Данияр Хизметов высказался о причинах мужских измен. По его мнению, все дело в том, что жена перестает развиваться и становится неинтересной для мужа, передает NUR.KZ.

В своем Instagram муж актрисы порассуждал о том, почему мужчины начинают искать любовь на стороне.

"Так, почему мужчины изменяют своим женам. Лично мое мнение, оно тоже далеко не секрет, и я думаю, все об этом знают: это то, когда жена перестает развиваться, сидит дома, смотрит за детьми, кухня, уборка, перестает за собой ухаживать. И чисто визуально - мужики же глазами видят - чисто визуально уже все, просто становится неинтересной. В семейных отношениях в любом случае развиваться должны оба.

Но в первую очередь нужно понимать, что ваша жена, ваша вторая половинка - это не ваша рабочая сила, это не ваш слуга, это человек, которого вы выбрали, чтобы прожить с ним всю свою жизнь. Поэтому если вы, как мужчина, видите, что жене тяжело, то вы должны помочь ей разгрузиться с бытовыми хлопотами. И тогда все, в семье наступит идиллия", - заявил он.

Подписчики Данияра не согласились с ним. Они заявили, что верность мужчины зависит только от него самого, а не от действий женщины.

"Измена мужа не зависит от развития жены! Измена мужа зависит от мужчины. Удобно в измене мужа обвинить жену", "Мужчина никогда не ищет ошибки в себе. Удобно обвинить жену во всем", "Если у мужика такая натура, с ней ничего не сделаешь. Он будет изменять всем, какая бы офигенная женщина ни была рядом с ним", - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961503-prosto-stanovitsya-neinteresnoy-daniyar-hizmetov-vyskazalsya-o-prichinah-muzhskih-izmen-video/