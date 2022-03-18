"Выбирайте только себя": Мадлен рассказала о своих принципах и призвала не быть "удобными"

Мадина Мамадалиева. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, рассказала о том, каких правил придерживается в жизни, чтобы чувствовать себя счастливой и самодостаточной. Она отметила, что давно уже перестала "быть удобной" для других, передает NUR.KZ.

"Если ты себе не нравишься - меняйся. Никто не скажет тебе, что ты красивая, пока ты сама это не осознаешь. Никто не скажет тебе, что ты молодец, пока ты сама это не осознаешь.

Очень много лет своей жизни я потратила, угождая, была удобной, ждала похвалы и признания. И этот день не наступил до сих пор", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Мадлен уверена, что каждый должен решать свои проблемы самостоятельно и искать выход из ситуации.

"Я сама себе судья, сама себе учитель, сама себе наставник. Если что-то сделала для себя хорошее - хвалю. Если совершила ошибку - жалею, поплачу и ищу выход из проблемы.

Если меня тревожит мое здоровье, я бегу к врачу. Если мне больно на душе, я бегу к психологу. Если меня перестала устраивать фигура, я бегу в спортзал.

Если меня не устраивает моя внешность, я вкладываюсь в косметологию, хирургию, фейсфитнес и прочее.

Если я чувствую, что мне не хватает опыта, я ищу себе наставников в работе. Если мне не хватает денег, своей квартиры и машины, я принимаюсь сама за решение этих проблем", - продолжила Мадина.

Инстадива отметила, что не ждет одобрения других, а выбирает действие.

"Я не жду больше похвалы от других, поддержки и любви, заботы о себе, заботы о моей жизни. Я сама выбираю, с кем мне общаться, зачем и насколько. Если я хочу романтики и цветов, я выбираю заботливого мужчину.

Если мужчина нарушает мои границы, я отпускаю такого мужчину. Ответ прост: выбирайте только себя, заботьтесь о себе, балуйте себя, любите себя", - резюмировала она.

Подписчики полностью согласились с автором поста и отметили, что Мадлен всегда их восхищает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961442-vybirayte-tolko-sebya-madlen-rasskazala-o-svoih-printsipah-i-prizvala-ne-byt-udobnymi/