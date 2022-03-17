"Боюсь бедности, заразиться ВИЧ": Нучи рассказал о своих страхах и причинах ненависти к маме

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев, известный как Нучи, рассказал о своих страхах и непростых взаимоотношениях с матерью, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нучи пообщался с подписчиками, который спросили звезду соцсетей о его страхах.

"Боюсь бедности, одиночества, старости, беспомощности, боюсь заразиться ВИЧ. Однако у меня полностью отсутствует страх смерти. Я готов отойти в мир иной в любой момент. Нет, я не ищу смерти, я лишь настолько благодарен уже тому, что имею, что удалось увидеть, где побывать, и что испытать, прочувствовать. Мне кажется, я уже прожил за десятерых, если нужно будет уйти, я уйду хоть сейчас с огромной благодарностью", - сказал Нурлан.

Story Нучи. Скрин: instagram.com/nuchi_amazing

У Алимходжаева сложные отношения с матерью. Пользователи соцсетей поинтересовались, за что мужчина не может ее простить.

"Сейчас я работаю с психологом, и она всковырнула то, что моя детская психика глубоко от меня спрятала, заставила забыть. Я сам не мог понять, за что я ее виню, люблю, но в то же время ненавижу. Я обязательно об этом расскажу, возможно, в большом интервью, так как считаю, об этом надо говорить!" - заявил Нучи.

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Блогер высказался о красоте и ее преимуществах, выложив свое архивное фото.

"Я был красивым и некрасивым. И вот вам мое экспертное мнение: сплошные преимущества, все тебя любят, все для тебя стараются, у тебя априори шансов больше, чем у некрасивого. Во всем. Такова жизнь.

Однако есть и свои нюансы. Все твои успехи обнуляют и приписывают любовникам, тебя считают глупым, поверхностным, общество думает, что тебе просто повезло. С тебя спрашивают по-другому, ты всегда должен быть красивым, молодым, стройным, сияющим, идеальным, все это давит. А еще красивым людям очень больно стареть", - пожаловался Алимходжаев.

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Нучи также заявил, что не хочет иметь детей, и объяснил, по какой причине.

"Я могу каждый день приводить по одной причине, почему я не хочу детей. Сегодня такая: боюсь, я не буду лучшим родителем для своего ребенка, чем были мои для меня. Кто-то так может, даже те, с кем их родители были гораздо хуже, чем были мои со мной. Я боюсь, что буду таким, какими были мои. Холодным, отстраненным, как мой папа, боюсь, что буду орать и срывать свою злость на него, боюсь бросить", - высказался блогер.

Нучи. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1961255-boyus-bednosti-zarazitsya-vich-nuchi-rasskazal-o-svoih-strahah-i-prichinah-nenavisti-k-mame/