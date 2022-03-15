"Спасибо Богу и моей бабуле": Ксения Алферова трогательно поздравила маму с 71-летием

Ирина и Ксения Алферовы. Фото: instagram.com/ksenialferova

Российская актриса Ксения Алферова поздравила свою маму - народную артистку РФ Ирину Алферову - с днем рождения. Она также опубликовала фото с мамой и столетней бабушкой, передает NUR.KZ.

Ксения поделилась трогательным постом в Instagram. На фото, опубликованном ею, запечатлены женщины трех поколений - ее столетняя бабушка Ксения Архиповна Алферова, мама и она сама.

"Сегодня день, когда я говорю огромное спасибо Богу и моей бабуле за рождение моей мамы! Моя мама - человек, который на сто процентов справляется со своим предназначением - делать мир вокруг себя светлее и лучше!

Рожденная в начале весны мама является ее олицетворением. Ее душа и она сама так же красива. И в ней очень много добра и любви, которыми мама всегда щедро делится с родными, близкими и всеми, кто встречается на ее пути.

Поэтому ее так любят миллионы зрители, ведь нас не обманешь, мы чувствуем ложь. Даже изображения моей мамы питательны, глядя даже на ее фото, можно почувствовать, увидеть тот свет, которым лучатся ее глаза!" - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса отметила, что считает себя очень богатой, ведь рядом с ней наполненные добром две женщины - бабушка и мама. Ксения трепетно поздравила Ирину Алферову с днем рождения, назвав ее самой лучшей мамой на свете, человеком с большой буквы, невероятно заботливой дочерью, лучшей бабушкой, женой и сильной духом женщиной.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

"Самую красивую Констанцию с днем рождения!", "Красавица с лучистыми глазами", "Одна из самых красивых женщин современности!", "Какие все красивые", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960742-spasibo-bogu-i-moey-babule-kseniya-alferova-trogatelno-pozdravila-mamu-s-71-letiem/