Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель родила сына от стриптизера (фото, видео)

Алена Рапунцель и Илья Семин. Фото: instagram.com/toffitut

Алена Рапунцель, известная широкой публике как участница телешоу "Дом-2", родила второго сына. Она также выложила видео из роддома, которое снимала во время схваток, передает NUR.KZ.

Процесс подготовки к рождению ребенка 25-летняя Алена выложила в своем Instagram.

"Я должна записать это видео, наверное, сейчас, просто даже для себя самой, чтобы потом посмотреть на свое же состояние. Мне очень холодно, потому что мне поставили сейчас окситоцин, и схватки уже идут минут 30-40, наверное. Вот, поэтому выйду к вам на связь чуть позже", - обратилась она к подписчикам.

Рапунцель призналась, что очень ждала этот день.

"Сегодня мы увидим тебя, сыночек. Очень волнуюсь, но больше всего на свете жду встречи с тобой", - писала Алена перед родами.

Она родила сына весом 3806 граммов и ростом 54 сантиметра. Илья Семин, отец ребенка, сразу взял его на руки.

"Первая встреча папы и сына. Это было что-то невероятное. Он расплакался, просто не отходил от него ни на шаг", - рассказала Рапунцель.

Story Алены Рапунцель. Скрин: instagram.com/toffitut

С Ильей Семиным Алена познакомилась в клубе, мужчина работал там стриптизером. Он также принял участие в "Доме-2" вместе с Рапунцель.

Отцом старшего сына девушки, которому в феврале исполнилось три года, является Илья Яббаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960720-zvezda-doma-2-alena-rapuntsel-rodila-syna-ot-striptizera-foto-video/