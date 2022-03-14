Жена Беркута рассказала о своей национальности (фото)

Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Виктория Жансеитова, известная всем под псевдонимом Аиша, рассказала о своей национальности. Супруга певца Беркута также ответила на вопрос, как ей удается оставаться всегда улыбчивой, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики Аиша поинтересовались национальностью ее отца. В ответ жена артиста опубликовала фотографию из своего детства, на которой позирует с родителями.

"Мой отец по национальности наполовину узбек, наполовину хакас", - рассказала Виктория Жансеитова.

Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

На всех своих снимках и видео в социальной сети женщина выглядит умиротворенной, счастливой и улыбающейся. Часто жена Беркута выкладывает видео, на которых она танцует - сама или вдвоем с мужем.

Поклонники поинтересовались, как ей удается оставаться всегда улыбчивой.

"Я не всегда улыбаюсь, честно говоря. Но улыбаться я люблю. Знаете, если мы фокусируемся только на себе, тогда сложно радоваться. Мы теряемся в своих мыслях, в мыслях о том, кто и что обо мне подумает. Но если сфокусироваться на том, что я хочу принести радость и хоть ненадолго сделать кого-то счастливее, то улыбка обязательно появится", - раскрыла свой секрет Аиша.

Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960638-zhena-berkuta-rasskazala-o-svoey-natsionalnosti-foto/