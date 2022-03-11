Ксения Бородина подарила себе на день рождения квартиру

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина похвасталась подарком, который преподнесла себе на день рождения. Телеведущая купила квартиру, передает NUR.KZ.

Бородина отметила свое 39-летие 8 марта. Грандиозный праздник по этому случаю она закатывать не стала, ограничившись посиделками с подругами в ресторане.

"Спасибо всем огромное за поздравления! Самые душевные праздники - это когда за сутки заказываешь стол в ресторане, а планировала отсидеться дома", - написала Ксения, выложив фото со дня рождения в своем Instagram.

Подписчики поинтересовались, почему празднование было таким "скромным".

"Я не понимаю, что в вашем понимании скромно. Да, у меня должен был быть большой праздник на 100 гостей, с артистами, был снят ресторан, но я все отменила", - ответила телеведущая.

Ксения также рассказала, что подарила себе на день рождения квартиру.

Еще один вопрос от поклонников коснулся уже не праздника Бородиной, а ее детей и развода с Курбаном Омаровым, который приходился отчимом ее старшей дочери.

"Мару как пережила ваш развод? Она рассталась со вторым папой", - написал фанат знаменитости.

В ответ телеведущая подчеркнула, что папа у каждой из ее дочерей один.

"У моих детей нет расставания с их отцами, я никогда не препятствую общению! Вопрос желания отцов, какое они там принимают участие, и когда дети вырастут, сами сделают свои выводы, кто и как был в их жизни. У Мару есть ее папа и второго никакого не было и не будет никогда!" - заявила Ксения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1960261-kseniya-borodina-podarila-sebe-na-den-rozhdeniya-kvartiru/