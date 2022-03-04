"Вживаюсь в новую главную роль": Екатерина Волкова умилила теплым фото с внуком

Екатерина Волкова с внуком. Фото: instagram.com/volkovawolka

Российская актриса Екатерина Волкова разместила в соцсети трогательный снимок с крохотным внуком. Она отметила, что став бабушкой, испытала невероятные чувства, передает NUR.KZ.

В середине февраля 47-летняя Екатерина Волкова стала бабушкой. Она призналась, что нежные чувства переполняют ее.

"Каждую свободную минутку вживаюсь в свою новую главную роль: наслаждаюсь амплуа бабули... Могу сказать быть бабушкой - невероятные чувства и эмоции нежности и любви, до слез", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса вспомнила, что раньше не было даже подгузников и матерям приходилось нелегко.

"Шили треугольники из нескольких слоев марли и висели они в квартире, как гирлянды", - отметила она.

Подписчики умилились теплому фото. Они пожелали малышу долгой и счастливой жизни.

"Сколько нежности", "Как назвали?", "Вы лучшая бабушка! Вашему внуку так повезло. Пусть растет на счастье вам", "Такие атмосферные фотографии", "Как молодая мама", "Милота. Пусть растет здоровым и крепким пацанчиком!", "Какая прелесть", - отметили они.

Екатерина Волкова - талантливая российская актриса театра и кино, автор песен. Наиболее известные ее роли в сериалах "Скорая помощь", "Чистые руки", "Заступники", "Доктор Преображенский", "Чужие и близкие".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1959217-vzhivayus-v-novuyu-glavnuyu-rol-ekaterina-volkova-umilila-teplym-foto-s-vnukom/